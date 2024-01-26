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لحملة البكالوريوس في جميع المناطق

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٦ مساءً
الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس (جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- اقتصادي أول:

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– درجة البكالوريوس في في الرياضيات أو الإحصاء أو ما يعادله.

– فهم الاقتصاد يجب أن يكون لديك معرفة قوية بمفاهيم الاقتصاد والنظريات والقضايا المتعلقة بها. يجب أن تكون قادرًا على التحليل الاقتصادي وفهم التأثيرات المحتملة للتغيرات الاقتصادية.

2- عالم بيانات:

– درجة البكالوريوس في البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادله.

– يتولى عالم البيانات مسؤولية دعم إعداد العروض الفنية ودراسات الجدوى، وتصميم لوحات المعلومات وقواعد البيانات، ورصد النماذج المنشورة، ومراجعة جميع تحليلات البيانات وتجميعها.

3- مُحلل أول بيانات:

– درجة البكالوريوس في البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادله.

– يتولى محلل البيانات مسؤولية المشاركة في تحديد الاحتياجات، وإعداد استعلامات إس كيو إل (SQL) ولوحات معلومات البيانات والتقارير، وإجراء تحليلات البيانات الوصفية والتشخيصية، وإعداد التقارير لتعميم نتائج التحليل.

4- كبير مسؤولي خصوصية البيانات:

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو ما يعادله.

– يتولى كبير مسؤولي خصوصية البيانات مسؤولية صياغة سياسات خصوصية البيانات، والإشراف على تقييمات الخصوصية الدورية لضمان الالتزام بالقوانين والأطر التنظيمية، والإشراف على إدارة الوصول، وإعداد مواد تدريب الموظفين اللازمة لتمكين الوعي بخصوصية البيانات والالتزام في جميع العمليات المعنية.

5- مسؤول أول إدارة الخدمة:

– درجة بكالوريوس نظم المعلومات أو ما يعادله.

– يتولى مسؤول أول إدارة الخدمة مسؤولية وضع قائمة بالموردين المحتمل التعاقد معهم وخدماتهم، ومراقبة التزام الموردين المتعاقدين باتفاقيات مستوى الخدمة من أجل ضمان الالتزام.

6- مدير إدارة إحصاءات السياحة والحج والعمرة:

– درجة بكالوريوس في الإحصاء، رياضيات، علم البيانات، البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادله.

– يتولى عالم البيانات مسؤولية دعم إعداد العروض الفنية ودراسات الجدوى، وتصميم لوحات المعلومات وقواعد البيانات، ورصد النماذج المنشورة، ومراجعة جميع تحليلات البيانات وتجميعها.

7- باحث بيانات ميداني (العمل المرن):

– درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإحصاء أو ما يعادله.

– بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال جمع البيانات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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