الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا

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اقترب النجم الإيفواري سيكو فوفانا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانضمام لناد آخر في دوري روشن السعودي.
وأكد الصحافي عماد الصائغ، أن فوفانا هو الأقرب لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا عن صفوف الشباب، وذلك في حالة موافقة النجم الإيفواري.
وأشار عماد الصائغ في تصريحات اليوم، إلى أن نادي النصر موافق على رحيل سيكو فوفانا إلى الشباب على سبيل الإعارة، ويتبقى موافقة اللاعب فقط.
وأكدت تقارير أن النصر يرغب في الاستغناء عن خدمات فوفانا في الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي جديد في مركز قلب الدفاع.
كما أوضح الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، بالأمس، إلى أن لجنة الاستقطابات وافقت بشكل رسمي على رحيل سيكو فوفانا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وشارك فوفانا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.