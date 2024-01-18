Icon

تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد Icon رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة Icon هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟ Icon حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان Icon الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا Icon أمطار وتساقط البرد على الزلفي Icon الشهراني يُحذر من عملية نصب باستغلال اسم علي البليهي! Icon اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية Icon جاهزية إعلامية الهاكثون لتغطية فعاليات جامعة الفيصل الأحد Icon بانيغا يُنهي تعاقده ويستعد للتوقيع مع نادٍ أرجنتيني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الميركاتو الشتوي

الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٤ مساءً
الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترب النجم الإيفواري سيكو فوفانا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانضمام لناد آخر في دوري روشن السعودي.

الشباب يستهدف ضم سيكو فوفانا

وأكد الصحافي عماد الصائغ، أن فوفانا هو الأقرب لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا عن صفوف الشباب، وذلك في حالة موافقة النجم الإيفواري.

قد يهمّك أيضاً
سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية خلابة الليلة

سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية خلابة الليلة

منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية

منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية

وأشار عماد الصائغ في تصريحات اليوم، إلى أن نادي النصر موافق على رحيل سيكو فوفانا إلى الشباب على سبيل الإعارة، ويتبقى موافقة اللاعب فقط.

سيكو فوفانا
فوفانا – المصدر @AlNassrFC

وأكدت تقارير أن النصر يرغب في الاستغناء عن خدمات فوفانا في الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي جديد في مركز قلب الدفاع.

كما أوضح الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، بالأمس، إلى أن لجنة الاستقطابات وافقت بشكل رسمي على رحيل سيكو فوفانا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

سيكو فوفانا
فوفانا – المصدر @AlNassrFC

فوفانا مع النصر

وشارك فوفانا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.

سيكو فوفانا
فوفانا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم