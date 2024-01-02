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لعدم ضمهما بكأس آسيا 2023

انتقادات لغياب سلطان الغنام وسلمان الفرج عن قائمة الأخضر

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٧ مساءً
انتقادات لغياب سلطان الغنام وسلمان الفرج عن قائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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تعرض المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لانتقادات قوية؛ لعدم استدعاء الثنائي سلطان الغنام وسلمان الفرج، بقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023.

الأخضر في كأس آسيا

وضم مانشيني، 26 لاعبًا بقائمة الأخضر النهائية لكأس آسيا 2023 في قطر، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

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المنتخب السعودي الأول
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

غياب سلطان الغنام وسلمان الفرج

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع غياب سلطان الغنام وسلمان الفرج عن قائمة الأخضر، وأكدوا عبر منصة “إكس”، أن هذا الثنائي كان يستحق التواجد والمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وقال فهد المحياوي: “سلمان الفرج قائد لا يمكن الاستغناء عنه.. سلطان الغنام أفضل ظهير في الدوري لا أحد يعلم لماذا لم يُستدع، محمد البريك كنا نحتاجه، ومحمد المجحد كان يستحق التواجد”.

سلطان الغنام
الغنام

وتابع المحياوي: “معاذ فقيهي أيضاً له مكان في القائمة، فهد المولد موجود؟ هل لك سر عند الله. والله قائمة غريبة.. واحد يفهمني بس”، وقال أبو عمري: “وش سبب استبعاد أفضل لاعب سعودي سلطان الغنام من المنتخب؟”.

وكتب كارزما: “ما عندي مشكلة سلمان لا يلعب أساسيًا، لكن وجوده كقائد مهم جدًا، سلطان الغنام أفضل ظهير ومستواه أسطوري حاليًا.. كيف تجيب الصقور وتستبعد الغنام وأيضًا البريك! عمومًا الله يوفقنا يا رب ونوصل للنهائي”.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @SaudiNT

وأضاف معاذ العسكر: “أدري أن مانشيني هذا طبعه وهذه قناعات بس ترى ما فيه أي مؤشر يخليك تتفاءل، الفرج لاعب مهم وطريقته وأسلوبه ما فيه لاعب مثله يسويها”.

وواصل تغريدته قائلًا: “سلطان الغنام وصل لمستوى يلعب بأي شكل مع الدفاع.. كل المعسكرات مع مانشيني ما فيه ثبات على طريقة وأسلوب معين وفيه معسكر يقول فيه أسماء ما أعجبتني واستدعاها”.

سلطان الغنام
الغنام

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