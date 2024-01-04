انطلاق رالي داكار السعودية 2024 غدًا

تترقب الجماهير انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2024، بمشاركة نخبة من السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.

حفل ترحيبي لرالي داكار 2024

وانطلق، قبل قليل، الحفل الترحيبي لرالي داكار السعودية 2024، ويشهد عروضًا واستعراضات؛ احتفاءً بالمشاركين في النسخة الخامسة من السباق.

ومن المقرر أن ينطلق المشاركون في السباق من مدينة العلا السياحية والتي تقع شمال غرب السعودية، يوم غد الجمعة، على أن تًختتم المنافسات في ينبع على ساحل البحر الأحمر يوم 19 من يناير.

ويفتتح رالي داكار 2024؛ 778 متسابقًا من 72 دولة، ويبدأ السائقون رحلتهم بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن السعودية

ويمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترًا، منها 4827 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

10 سائقين سعوديين

ويشارك في رالي داكار 2024، 10 سائقين سعوديين، وهم؛ يزيد الراجحي في فئة “تي “1، إبراهيم المهنا في فئة “ستوك”، وصالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة “تي 3”.

كما يشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة “تي 4″، ويتنافس طارق الرماح في فئة “تي 5″، فيما يشارك عبدالحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز.