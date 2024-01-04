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بمشاركة 778 متسابقًا

انطلاق رالي داكار السعودية 2024 غدًا

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٠ مساءً
انطلاق رالي داكار السعودية 2024 غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2024، بمشاركة نخبة من السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.

حفل ترحيبي لرالي داكار 2024

وانطلق، قبل قليل، الحفل الترحيبي لرالي داكار السعودية 2024، ويشهد عروضًا واستعراضات؛ احتفاءً بالمشاركين في النسخة الخامسة من السباق.

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رالي داكار السعودية 2024
جانب من الحفل الترحيبي – المصدر @Dakar_arabic

ومن المقرر أن ينطلق المشاركون في السباق من مدينة العلا السياحية والتي تقع شمال غرب السعودية، يوم غد الجمعة، على أن تًختتم المنافسات في ينبع على ساحل البحر الأحمر يوم 19 من يناير.

ويفتتح رالي داكار 2024؛ 778 متسابقًا من 72 دولة، ويبدأ السائقون رحلتهم بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن السعودية

رالي داكار السعودية 2024
جانب من الاختبارات – المصدر @dakarinsaudi

ويمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومترًا، منها 4827 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

رالي داكار السعودية 2024
جانب من الاختبارات – المصدر @dakarinsaudi

10 سائقين سعوديين

ويشارك في رالي داكار 2024، 10 سائقين سعوديين، وهم؛ يزيد الراجحي في فئة “تي “1، إبراهيم المهنا في فئة “ستوك”، وصالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة “تي 3”.

كما يشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة “تي 4″، ويتنافس طارق الرماح في فئة “تي 5″، فيما يشارك عبدالحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز.

يزيد الراجحي
الراجحي

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