انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف

وثقت مجموعة من الصور حالة الضباب الكثيف في طبرجل؛ والتي تسببت في تدني الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

ضباب كثيف يعيق الرؤية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.