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انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٩ صباحاً
انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مجموعة من الصور حالة الضباب الكثيف في طبرجل؛ والتي تسببت في تدني الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

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ضباب كثيف يعيق الرؤية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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