أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين مزايا جديدة لنظام iOS 17 داخل هواتف آيفون في 2024 سقوط جزئي بواجهة مبنى يصيب 3 أشخاص في الرياض مكافحة الفساد: التحقيق مع 207 أشخاص وإيقاف 141 في عدة وزارات سماء غائمة وأمطار وضباب على 7 مناطق دليل يُقرب مبابي من ريال مدريد بي واي دي تتفوق على تسلا كأكثر سيارة شعبية بالعالم منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال .. تفاصيل نارية
وثقت مجموعة من الصور حالة الضباب الكثيف في طبرجل؛ والتي تسببت في تدني الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.