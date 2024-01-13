انقلاب مركبة مها الحملي في رالي داكار ونقلها لمستشفى الرياض

قبل نهاية سباق المرحلة السادسة من منافسات رالي داكار 2024 التي تقام للمرة الخامسة في السعودية، تعرضت سائقة الرالي السعودية مها الحملي لحادث انقلاب مركبتها، وخسرت المنافسات بسبب الحادث.

وذكر شاهد عيان أن مركبة “الحملي” علقت بها، ولم تستطع الخروج، وقام المتسابق السعودي هاني النومسي بإنقاذها وأخرجها من السيارة، ورفع بلاغ المساعدة لأنها لم تستطع طلب ذلك، حيث نقلت من موقع الحادث عبر إسعاف جوي إلى مستشفى الرياض.

ورالي داكار 2024 هو النسخة رقم 46 من رالي داكار، والخامسة على التوالي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد أن استضافت نسخة 2020 و2021 و2022 و2023.

ويقام هذا السباق في الفترة ما بين 5 يناير 2024 و19 يناير 2024، وبدأ من مدينة العلا وآخر محطاته ينبع.