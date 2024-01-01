Icon

بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات Icon الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمعرض واحة الأمن Icon وزارة الصحة تفتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة Icon نائب أمير تبوك يطلع على آخر المستجدات في مشروع نيوم Icon تلبية 459 طلبًا من متبرعين لبناء المساجد وترميمها بقيمة 1.3 مليار ريال Icon وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي Icon حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي Icon تاريخ وطريقة توزيع أرباح الجوف الزراعية على المساهمين Icon تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل Icon جدول القبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات

بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٠ مساءً
بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، عن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، الذي يهدف إلى قياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، والمساهمة في متابعتها وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.

نقاط قياس الخدمة

وأشارت الهيئة إلى أن نقاط قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير متنوعة يجب على منشآت تأجير السيارات التقيد بها وهي (المنشأة-المركبات-المستفيد-المخالفات والشكاوى)، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم 1 /1/ 2024م؛ بهدف تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة

وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة

الأشخاص الأكثر إزعاجًا بالعالم في عام 2023

الأشخاص الأكثر إزعاجًا بالعالم في عام 2023

كفاءة منشآت تأجير السيارات

يذكر أن المعايير ستشمل الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق المملكة بتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعال يتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة ، ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة “للتطبيقات والمواقع الإلكترونية”، كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول، بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، لتسهم هذه المعايير في كسب رضا المستفيدين ، على أن يتم تصنيف المنشآت اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2025.

وتحرص الهيئة على تهيئة السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأجير السيارات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال في السيارة
أخبار السيارات

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال...

أخبار السيارات
امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع ثلاثين السليمانية القديم
السعودية اليوم

امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع...

السعودية اليوم
ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا
العالم

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

العالم
رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي
السعودية اليوم

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات...

السعودية اليوم
مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو
الرياضة

مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو

الرياضة
ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات
تكنولوجيا

ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات

تكنولوجيا
الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم
الرياضة

الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم

الرياضة
أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن
آخر الاخبار

أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري...

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه