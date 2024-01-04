براعة نواف العقيدي تحرم لبنان من هز شباك الأخضر

أكد الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن حارس مرمى منتخب السعودية، نواف العقيدي تألق بشكل لافت خلال مباراة المنتخبين الودية التي أُقيمت اليوم الخميس.

فوز السعودية ضد لبنان

ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز الأخضر بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا 2023.

تألق نواف العقيدي

وشدد الاتحاد اللبناني، على أن المنتخب قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة أمام الأخضر، مؤكدًا أنه قدم أداء تكتيكيًّا مميزًا وسط التزام اللاعبين بخطة المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.

وأضاف اتحاد الكرة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “منتخب لبنان حصل على فرصتين في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني؛ كاد من خلالهما أن يُعادل النتيجة لولا براعة الحارس السعودي نواف العقيدي“.

وأوضح أن سوني سعد سدد ركلة حرة مباشرة قوية عند الدقيقة 90، إلا أن نواف العقيدي أبعدها ببراعة بأطراف أصابعه إلى ركنية، وبعد دقيقتين أنقذ فرصة أخرى خطيرة من دانيال لحود، ليمنح منتخب السعودية الفوز.