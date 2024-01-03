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بعد خضوعه لعملية جراحية

برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٢ مساءً
برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجم الفريق الأول لكرة القدم، ماركوس ألونسو، الذي خضع لجراحة في الظهر.

تفاصيل حالة ماركو ألونسو

وأعلن نادي برشلونة، يوم الأحد الماضي، أن ماركو ألونسو سيخضع لعملية جراحية، للتعافي من إصابة الظهر التي كان يعاني منها.

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ماركوس ألونسو
ألونسو

وغاب ألونسو عن الملاعب، طوال شهر ديسمبر الماضي، بسبب مشكلة في الظهر، ولم يظهر في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال آخر 5 مباريات.

وأوضح نادي برشلونة، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “ماركوس ألونسو تم علاجه بنجاح من مشاكله القطنية”.

ماركوس ألونسو
ألونسو

برشلونة يستعد لمواجهة لاس بالماس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يتواجد لاس بالماس في المركز العاشر بـ25 نقطة.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

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