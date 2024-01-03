برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو

الجماهير الهلالية تُطالب بضم جونيا إيتو هيئة الطرق تعتمد معدة حديثة للكشط والسفلتة في الموقع مباشرة تاريخ مواجهات السعودية ولبنان شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات 15 مصابًا في انفجارين قرب ضريح قاسم سليماني في إيران التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث النصر يحسم مصير فوفانا حساب المواطن يوضح طريقة تقديم اعتراض على حالة غير مؤهل ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات
كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجم الفريق الأول لكرة القدم، ماركوس ألونسو، الذي خضع لجراحة في الظهر.
وأعلن نادي برشلونة، يوم الأحد الماضي، أن ماركو ألونسو سيخضع لعملية جراحية، للتعافي من إصابة الظهر التي كان يعاني منها.
وغاب ألونسو عن الملاعب، طوال شهر ديسمبر الماضي، بسبب مشكلة في الظهر، ولم يظهر في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال آخر 5 مباريات.
وأوضح نادي برشلونة، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “ماركوس ألونسو تم علاجه بنجاح من مشاكله القطنية”.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني الممتاز.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يتواجد لاس بالماس في المركز العاشر بـ25 نقطة.