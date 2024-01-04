بفارق 4 نقاط .. طلاب جدة يفوزون على طلاب الباحة في “فرسان التعليم”

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فاز فريق “فرسان جدة” في ثامن المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج “فرسان التعليم” الذي تنظّمه وزارة التعليم، وذلك بعد تغلبه على “فرسان الباحة” بنتيجة نهائية 52 نقطة، مقابل 48 نقطة. وتضمن هذه النتيجة تأهل فرسان جدة لدور الثمانية من المنافسة.
وضم فريق فرسان جدة الطلاب: بسام المرزوقي، فجر الكعيد، رائد المرامحي، وشموخ القحطاني، فيما ضم فرسان الباحة الطلاب: سميرة الغامدي، حامد الغامدي، روان الزهراني، وفيصل العمري، وتنوعت هواياتهم بين تعلم اللغات، البرمجة، الكتابة، القراءة وركوب الخيل. ونجح مقدم البرنامج عبدالرحمن البشري في إثارة الحماس بين طلاب الفريقين، وتحفيزهم على التحدي والصمود، جولةً بعد أخرى.
وتنافس الفريقان في 4 جولات رئيسة، وهي: القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.
ويهدف “فرسان التعليم” إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.
ويشارك في البرنامج 64 طالباً وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقاً، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.