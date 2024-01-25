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سلسلة مثيرة للقلق من الحوادث

بوينغ 757 تفقد عجلتها أثناء الإقلاع!

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٠ صباحاً
بوينغ 757 تفقد عجلتها أثناء الإقلاع!
المواطن - فريق التحرير

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فقدت طائرة بوينغ من طراز 757 تشغلها شركة دلتا إيرلاينز عجلة مقدمة الطائرة أثناء الاستعداد للإقلاع من أتلانتا، ما قد يخلق المزيد من عدم اليقين حول واحدة من أكبر الشركات المصنعة في البلاد بعد سلسلة مثيرة للقلق من الحوادث التي تعرضها لها طائراتها.

رحلة دلتا رقم 982 المتجهة إلى بوغوتا في كولومبيا كانت تتحرك على المدرج للإقلاع من مطار هارتسفيلد غاكسون أتلانتا الدولي، عندما وقع الحادث الساعة 11:15 صباح السبت، وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالي التي تحقق في الواقعة.

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طائرة بديلة

وقالت دلتا: “أخرج كل الركاب وأمتعتهم من الطائرة ونقلوا إلى البوابة ومنها إلى طائرة بديلة. نعتذر لعملائنا على الإزعاج”.

لم يصب أحد، وفق ما أكده متحدث باسم دلتا للأسوشيتدبرس، وأشار إلى أن الطائرة دخلت الصيانة في اليوم التالي.

وبحسب بيانات الشركة، كان 172 راكبًا وطياران و4 من الطاقم على متن الطائرة.

عند الاتصال بها، لم ترد شركة بوينغ بمزيد من التعليقات. كانت بوينغ التي تتخذ من فيرجينيا مقرًّا لها قد أنهت إنتاج الطائرات 757 منذ نحو 20 عامًا.

وقعت سلسلة من الحوادث التي تتضمن طائرات بوينغ خلال السنوات الأخيرة، كان من بينها حادثان لطائرات ماكس8 في إندونيسيا وإثيوبيا، أسفرا عن مصرع كل الموجودين على متنهما، وكان عددهم 346 شخصًا في 2018 و2019.

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