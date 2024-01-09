تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي منتجات google

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة لمستخدمي منتجات google داعيًا الجميع إلى المسارعة في تحديث منتجاتهم وفق آخر إصدار.

تحديث google

وقال المركز إن شركة Google، أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت جوجل توضيحاً لهذه التحديثات على الرابط

تأمين جوجل كروم

وكانت جوجل قد أعلنت في وقت سابق عن عملية تجعل التصفح على كروم أكثر أمانًا، حيث سيرى حوالي 1% من مستخدمي كروم إشعارًا عند فتح كروم على سطح المكتب أو Android إذا اختارتهم جوجل لتجربة ميزة “الحماية من التتبع” الخاصة بالشركة.

وستعمل ميزة الحماية من التتبع من جوجل على الحد من هذا التتبع عبر المواقع عن طريق تقييد الوصول إلى موقع الويب إلى ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية بشكل افتراضي، وتخطط جوجل للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية للجميع في النصف الثاني من عام 2024.