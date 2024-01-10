تحذير من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

وجهت سفارة المملكة في كندا تحذيرًا إلى جميع المواطنين المتواجدين هناك، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطة المحلية الكندية.

تحذير

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “إنه بناء على التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشأن العاصفة الثلجية التي من المتوقع أن تضرب بعض المدن الكندية اعتبارًا من مساء الثلاثاء 9 يناير، وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 10 يناير.. تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر”.

وتابعت: “يجب اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات المحلية الكندية والتواصل مع السفارة عند الضرورة عبر [email protected]”.