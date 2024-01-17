تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين

أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن تحصيل الرسوم على الأراضي ينتهي في حالتين كالتالي:

– تطوير وبناء الأرض.

– بيع الأرض.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء

وقال حساب الأراضي البيضاء عبر حسابه الرسمي : “إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يستهدف تطوير وبناء الأراضي غير المستخدمة لزيادة المعروض العقاري وتوفير منتجات سكنية تناسب جميع الفئات من المواطنين”.