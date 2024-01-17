Icon

تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين Icon سببان وراء رفض برشلونة ضم جوردان هندرسون Icon سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال Icon هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة Icon الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو Icon لجنة الاستقطابات تحسم موقفها من رحيل سيكو فوفانا Icon السديس: الولاء ليس مجرد عاطفة.. والمواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير Icon ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات Icon هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس Icon جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٨ مساءً
تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن تحصيل الرسوم على الأراضي ينتهي في حالتين كالتالي:

– تطوير وبناء الأرض.

قد يهمّك أيضاً
الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية

الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية

طالبوا بمعاقبة المخطئ أيًّا كان .. إعلاميون: ما قاله مانشيني كارثي ووقت “الدلع” انتهى !

طالبوا بمعاقبة المخطئ أيًّا كان .. إعلاميون: ما قاله مانشيني كارثي ووقت...

– بيع الأرض.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء

وقال حساب الأراضي البيضاء عبر حسابه الرسمي : “إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يستهدف تطوير وبناء الأراضي غير المستخدمة لزيادة المعروض العقاري وتوفير منتجات سكنية تناسب جميع الفئات من المواطنين”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية