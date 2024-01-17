تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين سببان وراء رفض برشلونة ضم جوردان هندرسون سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو لجنة الاستقطابات تحسم موقفها من رحيل سيكو فوفانا السديس: الولاء ليس مجرد عاطفة.. والمواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023
أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن تحصيل الرسوم على الأراضي ينتهي في حالتين كالتالي:
– تطوير وبناء الأرض.
– بيع الأرض.
وقال حساب الأراضي البيضاء عبر حسابه الرسمي : “إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يستهدف تطوير وبناء الأراضي غير المستخدمة لزيادة المعروض العقاري وتوفير منتجات سكنية تناسب جميع الفئات من المواطنين”.