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أمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى الاثنين

تحويل الحركة المرورية على طريق كورنيش جدة احترازيًّا

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٧ مساءً
تحويل الحركة المرورية على طريق كورنيش جدة احترازيًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرور جدة، مساء اليوم الجمعة، تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش احترازيًّا من (فقيه أكواريوم) باتجاه الشرق.

أمطار رعدية وعواصف ترابية

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

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توقعات حالة الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

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