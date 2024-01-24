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تضم ستّة فصول وعددًا من القاعات

تدشين أول مدرسة ابتدائية للموهوبات في جدة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
تدشين أول مدرسة ابتدائية للموهوبات في جدة
المواطن - فريق التحرير

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دشّنت المديرُ العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، اليوم، أولَ مدرسة لموهوبات المرحلة الابتدائية على مستوى تعليم جدة، لتنظم في تقديم خدماتها التعليمية المتخصصة إلى مدرستي الموهوبات للمرحلة المتوسطة والثانوية، وفصول الموهوبات الملحقة بالعديد من مدارس البنات بجدة.

6 فصول وقاعات

وتضم مرافق المدرسة، ستّة فصول للصف الرابع والخامس والسادس، وعددًا من القاعات التعليمية مثل قاعة “STEM”، وقاعة التقنيات الناشئة والروبوت، وقاعة اللغة الإنجليزية، والقاعة الرياضية، إضافةً إلى معمل العلوم والابتكار.

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خدمات ورعاية

وتُعنى المدرسة بتقديم الخدمات التعليمية والرعاية والدعم للطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس القدرات العقلية المتعددة، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين في الصف الرابع والخامس والسادس من خلال المدرسة التي تتوفّر بها البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية شغف الطالبات نحو العلوم والمعارف التعليمية، وتأهيلهنّ للمنافسة عالميًّا في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.

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