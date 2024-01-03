تراجع طفيف بمؤشر الدولار الأمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين

لم يصمد الدولار الأمريكي طويلاً، فبعد أن حققت العملة الأكثر تداولاً في العالم، ارتفاعاً هو الأعلى في أسبوعين، تراجعت قليلاً اليوم الأربعاء.

وجاء التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم، مدعومًا بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والحذر في الإقبال على المخاطرة، وهو ما أثر بالسلب على بورصة وول ستريت.

مؤشر الدولار اليوم الأربعاء

مقابل سلة من العملات، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله أمس الثلاثاء، وبلغ 102.13.

وقفز مؤشر الدولار 0.86% أمس الثلاثاء، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مارس 2023.

تجنب المخاطرة يقلل الخسائر

تسبب الإقبال على المخاطرة في نهاية العام الماضي، إلى تراجع العملة الأمريكية وارتفاع سندات الخزانة والأسهم.

وجاء الإقبال على المخاطرة بعد زيادة التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024.

ومع ذلك، لم يستمر هذا الاتجاه في العام الجديد، مع حالة من تجنب المخاطرة تسببت في انخفاض مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك المجمع في ختام جلسة التداول الأولى لعام 2024، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى.

انخفاض الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي واليورو، إذ انخفضَ مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.82% ليتداول عند 1.2621 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.1%، إلى 1.1530 يورو.