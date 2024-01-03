وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 إلى مطار العريش تراجع طفيف بمؤشر الدولار الأمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ذروة شهب الرباعيات في 2024 فجر الخميس أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني
لم يصمد الدولار الأمريكي طويلاً، فبعد أن حققت العملة الأكثر تداولاً في العالم، ارتفاعاً هو الأعلى في أسبوعين، تراجعت قليلاً اليوم الأربعاء.
وجاء التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم، مدعومًا بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والحذر في الإقبال على المخاطرة، وهو ما أثر بالسلب على بورصة وول ستريت.
مقابل سلة من العملات، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله أمس الثلاثاء، وبلغ 102.13.
وقفز مؤشر الدولار 0.86% أمس الثلاثاء، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مارس 2023.
#الذهب يتراجع مع ارتفاع #الدولار، رغم تزايد التوقعات بانتهاء #الفيدرالي_الأميركي من مسار رفع #الفائدة #فوربس pic.twitter.com/1lAkkwPnAN
— فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) January 3, 2024
تسبب الإقبال على المخاطرة في نهاية العام الماضي، إلى تراجع العملة الأمريكية وارتفاع سندات الخزانة والأسهم.
وجاء الإقبال على المخاطرة بعد زيادة التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024.
ومع ذلك، لم يستمر هذا الاتجاه في العام الجديد، مع حالة من تجنب المخاطرة تسببت في انخفاض مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك المجمع في ختام جلسة التداول الأولى لعام 2024، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى.
سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي واليورو، إذ انخفضَ مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.82% ليتداول عند 1.2621 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.1%، إلى 1.1530 يورو.