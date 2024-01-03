ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20

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أُسدل الستار على مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعادل فريقي وست هام يونايتد وبرايتون بدون أهداف.
ويتواجد فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، أستون فيلا في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، مانشستر سيتي ثالثًا، آرسنال رابعًا ولكل منهما 40 نقطة، توتنهام هوتسبير خامسًا برصيد 39 نقطة، وست هام يونايتد سادسًا برصيد 34 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 31 نقطة، مانشستر يونايتد ثامنًا برصيد 31 نقطة، نيوكاسل يونايتد تاسعًا برصيد 29 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 28 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، بورنموث في المركز الـ12، برصيد 25 نقطة، فولهام في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، نوتنغهام فورست في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة، برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة، إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، لوتون تاون في المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بيرنلي في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 11 نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 والأخير برصيد 9 نقاط.
وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من السبت الماضي، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3- 2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3- 2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2- 0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3- 1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.
وفي مباراتي الأحد الماضي، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3- 1.
وفي أول أمس يوم الاثنين، فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4- 2، بينما تعادل أمس وست هام مع برايتون بدون أهداف.