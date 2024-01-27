ترقب إيداع العلاوة السنوية مع راتب يناير غدًا

يترقب الملايين من منسوبي القطاع الحكومي إيداع العلاوة السنوية مع راتب يناير الجاري في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد الثامن والعشرين من شهر يناير.

موعد إيداع الراتب

وتم جدولة موعد الراتب للعاملين في القطاع الحكومي في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، ويتم تأخير الموعد ليوم واحد إن تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت أو إجازة رسمية كما يتم تقديم الموعد ليوم واحد إن تصادف يوم صرف الراتب مع يوم الجمعة أو عطلة رسمية.

صرف العلاوة السنوية

ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية لموظفي وموظفات الدولة في شهر يناير من كل عام ميلادي حيث سيكون راتب يناير شاملًا العلاوة.

والمعروف أن العلاوة هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل وهي تختلف من موظف لآخر باختلاف الدرجة الوظيفية والراتب والأقدمية وغيرها من العوامل.