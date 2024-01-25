ترقب انطلاق رالي حائل الدولي .. السعودية تحتضن أكبر سباقات السيارات في العالم

تترقب الأوساط الرياضية وعشاق سباقات السيارات في المنطقة والعالم، انطلاق رالي حائل الدولي في 8 فبراير 2024، والذي يؤكد دور المملكة الريادي في سباقات السيارات وامتداد قدرتها وقدرة أبنائها في احتضان وتنظيم أكبر سباقات السيارات والدراجات في العالم.

ترقب انطلاق رالي حائل الدولي

ويعد رالي حائل تويوتا الدولي أول جولة من بطولة كأس العالم (فئة باها) 2024، كما أن ⁠رالي حائل الدولي يعزز مكانة السعودية الثقافية والتاريخية والسياحية ممثلة بمنطقة حائل (مهد الراليات في السعودية) ويؤكد حفاوة أهل المنطقة.⁠

حائل مهد الراليات السعودية

ويؤكد المراقبون، أن ⁠حائل هي مهد الراليات السعودية التي احتضنت هذا الرالي منذ 19 عامًا، وما زالت تبهر العالم بتنظيم هذه الفعالية الرياضية المهمة.

كذلك هناك قيمة رمزية عالية في اختيار حائل لتنوع تضاريسها ومناسبته لجميع رياضات السيارات والدراجات النارية.

كما أن موقع السعودية يعطي ميزة جغرافية لهذه الفعالية الرياضية، وهي أنها مركز ربط للقارات الثلاث آسيا وأروبا وإفريقيا، كما أن موقع حائل يتوسط المملكة ويتميز بسهولة الوصول إليه من 5 مناطق سعودية مجاورة لحائل.

محفل عالمي في حائل

ومن المقرر أن يبدأ حفل انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي في 8 فبراير 2024م، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا للرالي.

ويشارك في رالي حائل الدولي، ⁠متسابقون من دول العالم والخليج إضافة إلى أبطال سعوديين، والذي يعد محفلًا عالميًّا لسباقات السيارات.

كذلك يصاحب رالي حائل، فعاليات ثقافية وترفيهية وبرامج ومسابقات للطفل في موقعها بالواجهة الترفيهية بجوار المغواة خلال الفترة من (5 إلى 11 فبراير)، والذي يعكس العمق التراثي والثقافي والإبداعي والابتكاري لأبناء المنطقة.