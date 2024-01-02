تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة حصاد “المواطن” 2023 : الاقتصاد غير النفطي قاطرة نمو السعودية مساند : لا يمكن نقل خدمات العمالة دون مقابل مالي موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً الأرصاد : أمطار تجري السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد أرامكو ضمن أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية
أكد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ أن رؤية السعودية 2030 هي عمل كامل متكامل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وضعها مع رجال يثق في قدراتهم وخبراتهم.
وتابع خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي أن الأمير محمد بن سلمان أنقذ المملكة العربية السعودية – حرفيا – ومع الإنقاذ هذا رسم طريقًا مشرقا لعشرات ومئات السنين.
وأضاف: لك أن تعرف أن الاقتصاد كان يعتمد بنسبة تصل 96- 97% على النفط.. ولنعطي مثالاً بسيطاً بما حدث أثناء أزمة كورونا وما شهدته أسعار النفط من الهبوط لأدنى المستويات، ماذا كان سيكون حالنا لو كنا لا زلنا نعتمد على النفط فقط ؟. وهل كنا نقدر على أن نحافظ على سعر الصرف مقابل الدولار، عند مستوى 3.75 ريال أو نصرف حتى رواتب موظفي الدولة، أو هل سيكون هناك تنمية في البلد ؟ وأجاب بالقول : بالتأكيد لا.
وأشار إلى أنه في السابق كانت هناك مشاريع لا جدوى منها أو ليس وقتها المناسب وكانت ثقافة العمل تختلف حيث كان كل خريج يبحث عن عمل مكتبي بدون إنتاجية أو بإنتاجية تصل 5-10% لكن الآن تغير مفهوم سوق العمل.
ولفت إلى القفزة النوعية التي حققتها المرأة في مجالات متعددة وحصولها على المزيد من الحقوق في ظل الرؤية من قيادة المرأة للسيارة وتقلدها الوظائف والمناصب القيادية، فلدينا الآن مرتبة وزير وسفيرات وموظفات في الديوان كل هذا حدث في ظل هذا العهد المبارك.