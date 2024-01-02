تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين

أكد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ أن رؤية السعودية 2030 هي عمل كامل متكامل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وضعها مع رجال يثق في قدراتهم وخبراتهم.

رؤية ولي العهد

وتابع خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي أن الأمير محمد بن سلمان أنقذ المملكة العربية السعودية – حرفيا – ومع الإنقاذ هذا رسم طريقًا مشرقا لعشرات ومئات السنين.

مخاطر الاعتماد على النفط

وأضاف: لك أن تعرف أن الاقتصاد كان يعتمد بنسبة تصل 96- 97% على النفط.. ولنعطي مثالاً بسيطاً بما حدث أثناء أزمة كورونا وما شهدته أسعار النفط من الهبوط لأدنى المستويات، ماذا كان سيكون حالنا لو كنا لا زلنا نعتمد على النفط فقط ؟. وهل كنا نقدر على أن نحافظ على سعر الصرف مقابل الدولار، عند مستوى 3.75 ريال أو نصرف حتى رواتب موظفي الدولة، أو هل سيكون هناك تنمية في البلد ؟ وأجاب بالقول : بالتأكيد لا.

ثقافة العمل وحقوق المرأة

وأشار إلى أنه في السابق كانت هناك مشاريع لا جدوى منها أو ليس وقتها المناسب وكانت ثقافة العمل تختلف حيث كان كل خريج يبحث عن عمل مكتبي بدون إنتاجية أو بإنتاجية تصل 5-10% لكن الآن تغير مفهوم سوق العمل.

ولفت إلى القفزة النوعية التي حققتها المرأة في مجالات متعددة وحصولها على المزيد من الحقوق في ظل الرؤية من قيادة المرأة للسيارة وتقلدها الوظائف والمناصب القيادية، فلدينا الآن مرتبة وزير وسفيرات وموظفات في الديوان كل هذا حدث في ظل هذا العهد المبارك.