Icon

تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين Icon حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات Icon التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول Icon أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة Icon حصاد “المواطن” 2023 : الاقتصاد غير النفطي قاطرة نمو السعودية Icon مساند : لا يمكن نقل خدمات العمالة دون مقابل مالي Icon موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين Icon توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً Icon الأرصاد : أمطار تجري السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد Icon أرامكو ضمن أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ أن رؤية السعودية 2030 هي عمل كامل متكامل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وضعها مع رجال يثق في قدراتهم وخبراتهم.

رؤية ولي العهد

وتابع خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي أن الأمير محمد بن سلمان أنقذ المملكة العربية السعودية – حرفيا –  ومع الإنقاذ هذا رسم طريقًا مشرقا لعشرات ومئات السنين.

قد يهمّك أيضاً
تشيلسي يهزم لوتون تاون بشق الأنفس

تشيلسي يهزم لوتون تاون بشق الأنفس

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

مخاطر الاعتماد على النفط

وأضاف: لك أن تعرف أن الاقتصاد كان يعتمد بنسبة تصل 96- 97% على النفط..  ولنعطي مثالاً بسيطاً بما حدث أثناء أزمة كورونا وما شهدته أسعار النفط من الهبوط لأدنى المستويات، ماذا كان سيكون حالنا  لو كنا لا زلنا نعتمد على النفط فقط ؟. وهل كنا نقدر على أن نحافظ على سعر الصرف مقابل الدولار، عند مستوى 3.75 ريال أو نصرف حتى رواتب موظفي الدولة، أو هل سيكون هناك تنمية في البلد ؟ وأجاب بالقول : بالتأكيد لا.

ثقافة العمل وحقوق المرأة

وأشار إلى أنه في السابق كانت هناك مشاريع لا جدوى منها أو ليس وقتها المناسب وكانت ثقافة العمل تختلف حيث كان كل خريج يبحث عن عمل مكتبي بدون إنتاجية أو بإنتاجية تصل 5-10% لكن الآن تغير مفهوم سوق العمل.

ولفت إلى القفزة النوعية التي حققتها المرأة في مجالات متعددة  وحصولها على المزيد من الحقوق في ظل الرؤية من قيادة المرأة للسيارة وتقلدها الوظائف والمناصب القيادية، فلدينا الآن مرتبة وزير وسفيرات وموظفات في الديوان كل هذا حدث في ظل هذا العهد المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

وظائف
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة...

السعودية اليوم
صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل معركة مصيرية بين حماس وإسرائيل
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل معركة مصيرية...

العالم
جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي
الرياضة

جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي

الرياضة
ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح

السعودية اليوم
الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل
السعودية اليوم

الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل...

السعودية اليوم
نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة
الرياضة

نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة

الرياضة
إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية
أخبار رئيسية

إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف...

أخبار رئيسية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه