شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم الغذاء والدواء: جميع المياه المعبأة تستوفي المواصفات السعودية الخليجية تسلا وفولفو تقرران تعليق الإنتاج جزئيًا بسبب توترات البحر الأحمر احتفالات في تايوان بعد فوز غريم الصين بالرئاسة مروجو مخدرات ومرتكبو مشاجرات بقبضة رجال الأمن ضبط سودانيين قطعا الأشجار وخزنا الحطب المحلي بمكة المكرمة أول تعادل في كأس أمم آسيا .. لا أهداف بين الصين وطاجيكستان رسائل المدارس إلى الطلاب مع عودتهم بعد الإجازة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة تشغيل مخالفي الإقامة والعمل طريف أبرد من لوس أنجلوس ولشبونة في الشتاء
أعلنت شركتا صناعة السيارات “تسلا” و”فولفو”، تعليق بعض عمليات الإنتاج في أوروبا بسبب نقص المكونات، نظرًا لتأخر تسليم قطع الغيار والسلع الأولية الناتج عن الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وقالت “تسلا” لوكالة “رويترز”، إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنعها في ألمانيا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 11 فبراير، بسبب نقص المكونات الناتج عن إعادة توجيه العديد من السفن للإبحار حول إفريقيا.
وقالت الشركة: “الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها تأثير على الإنتاج في جروينهايد”.
من جانبها قالت شركة “فولفو” في بيان أمس الجمعة، إنها ستوقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في جنت ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب تأخر تسليم علب التروس.
خفضت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أسعار الطرازين اللذين تنتجهما في الصين، لتفسح المجال أمام مزيد من التخفيض، في ظل تباطؤ نمو أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
وذكرت تسلا، عبر موقعها الرسمي، أنه تم تخفيض السعر المبدئي للطراز موديل 3 بنسبة 5.9% ليصل إلى 245 ألفًا و900 يوان (34 ألفًا و300 دولار)، وخفض سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدام موديل واي بنسبة 2.8% ليصل سعرها المبدئي إلى 258 ألفًا و900 يوان، بدلًا من 266 ألفًا و400 يوان.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الخطوة سوف تفرض مزيدًا من الضغوط على منافسي تسلا لخفض أسعارهم، بعد أن أطلقت الشركة الأمريكية العملاقة حملة تخفيضات مطولة اعتبارًا من يناير 2023، مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح، وأرغم منافسين محليين مثل تشيبنج وبي.واي.دي، وآخرين عالميين مثل فولكسفاجن إلى خفض أسعارهم للحفاظ على حصصهم السوقية.