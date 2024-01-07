تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول

كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا والألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقي آرسنال وليفربول استعدادًا لمباراتهما في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/2024.

آرسنال ضد ليفربول

وجاء تشكيل الجانرز لمباراة آرسنال ضد ليفربول مكونًا من: “رامسديل، بن وايت، صاليبا، جابرييل، كيور، رايس، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، نيلسون، هافرتز”.

أما تشكيل ليفربول فسيكون مكونًا من: “أليسون بيكر، جو جوميز، كوناتي، دياز، نونيز، ماك أليستر، جونز، جاكبو، إليوت، ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه”.

وكان الفريقان تقابلا يوم 23 ديسمبر الماضي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث سجل لفريق آرسنال اللاعب جابرييل ماجاليس ثم تعادل المصري محمد صلاح لفريق ليفربول.

وتُقام مباراة آرسنال ضد ليفربول اليوم على ملعب الإمارات في لندن.

مباريات أمس

وكانت مباريات أمس السبت في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات أمس، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2-1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

وفاز تشيلسي على بريستون برباعية دون رد، وفاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، وفاز سوانزي سيتي على موركامب بثنائية دون رد، وفاز شيفيلد وينزادي على كارديف سيتي برباعية دون رد.