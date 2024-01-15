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تشيلسي حائر بين كريم بنزيما وفيرمينو

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١١ مساءً
تشيلسي حائر بين كريم بنزيما وفيرمينو
المواطن - فريق التحرير

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يحظى الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي روبرتو فيرمينو، باهتمام كبير من نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث يسعى لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشيلسي يسعى لضم بنزيما أو فيرمينو

وأكدت صحيفة “تيليجراف”، أن تشيلسي يضع نجم فريق الاتحاد، كريم بنزيما، وقائد النادي الأهلي، روبرتو فيرمينو، ضمن قائمة خياراته الشتوية، لتدعيم خط هجومه الذي يُعاني هذا الموسم.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة تشيلسي، تسعى لاستغلال معاناة بنزيما وفيرمينو، وضم أحدهما على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في تحسن الهجوم.

ويُعاني تشيلسي هجوميًا، رغم الصفقات الضخمة التي أبرمتها الإدارة في الصيف، إلا أن مهاجمه نيكولاس جاكسون، لم يحرز سوى 8 أهداف في 23 مباراة، فيما لعب كريستوفر نكونكو 3 لقاءات، وهز الشباك مرة واحدة.

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

غموض مستقبل كريم بنزيما وفيرمينو

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد، حيث تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير لتراجع النتائج، وليتلقى أكثر من عرض، فيما يُعاني فيرمينو من تراجع كبير في مستواه ليبتعد عن التشكيل الأساسي للأهلي.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

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