تشيلسي حائر بين كريم بنزيما وفيرمينو

يحظى الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي روبرتو فيرمينو، باهتمام كبير من نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث يسعى لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشيلسي يسعى لضم بنزيما أو فيرمينو

وأكدت صحيفة “تيليجراف”، أن تشيلسي يضع نجم فريق الاتحاد، كريم بنزيما، وقائد النادي الأهلي، روبرتو فيرمينو، ضمن قائمة خياراته الشتوية، لتدعيم خط هجومه الذي يُعاني هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة تشيلسي، تسعى لاستغلال معاناة بنزيما وفيرمينو، وضم أحدهما على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في تحسن الهجوم.

ويُعاني تشيلسي هجوميًا، رغم الصفقات الضخمة التي أبرمتها الإدارة في الصيف، إلا أن مهاجمه نيكولاس جاكسون، لم يحرز سوى 8 أهداف في 23 مباراة، فيما لعب كريستوفر نكونكو 3 لقاءات، وهز الشباك مرة واحدة.

غموض مستقبل كريم بنزيما وفيرمينو

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد، حيث تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير لتراجع النتائج، وليتلقى أكثر من عرض، فيما يُعاني فيرمينو من تراجع كبير في مستواه ليبتعد عن التشكيل الأساسي للأهلي.