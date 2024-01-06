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تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٢ مساءً
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
المواطن - فريق التحرير

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عبر الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي إلى الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي بريستون نورث إيند برباعية دون رد.

تشيلسي ضد بريستون

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، سجل البلوز أربعة أهداف عبر كل من ” أرماندو بروخا، تياجو سيلفا، رحيم سترلينج، إينزو فيرنانديز”، في الدقائق الـ 59 والـ66 والـ69 والـ85.

تشيلسي

مواجهات السبت

وكانت مباريات اليوم في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات اليوم، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2-1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

وفاز تشيلسي على بريستون برباعية دون رد، وفاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، وفاز سوانزي سيتي على موركامب بثنائية دون رد، وفاز شيفيلد وينزادي على كارديف سيتي برباعية دون رد.

تشيلسي

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