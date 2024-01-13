تطبيق منافس يدفع تيك توك لحذف حسابات عدد من المشاهير

حذفت منصة تيك توك، حسابات عدد من المشاهير، ما أثار الجدل بين متابعيهم، الذين أرجعوا سبب ذلك إلى ترويجهم لمنصة أخرى وهي “جاكو”.

وكان من أبرز هؤلاء المشاهير الذي تم حذف حساباتهم هو سعود القحطاني، قعيد المطيري الشهير بـ”قعيد المجد”، ونيف السيد.

جدل بين المتابعين

ورصدت “المواطن” عددًا من آراء متابعي المشاهير، فقال تركي على منصة “إكس” “حذف تيك توك عشان راحوا تطبيق جاكو فشخصنها التيك توك”، وأضاف “شومو” “من القهر انسحب عليهم، المشاهير السعوديين هم اللي كانوا شايلين البرنامج”.

فيما قال عمر “عقبال البرنامج كله إن شاء الله برنامج أساء استخدامه أمة المسلمين”.

بينما ذكرت هنوي “ردة فعل متوقعة، وش ع بالهم هالمشاهير !! بعد ما كونت قاعدة جماهيرية من خلاله بالأخير تروح تطبيق منافس”، فيما أضافت متابعة أخرى أنه من أبسط حقوق هؤلاء المشاهير أن يكون في اتفاقية بين الطرفين يدون بها هذا القرار المفاجئ.