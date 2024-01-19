تفاصيل إصابة ناصر الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي

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كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل إصابة اللاعب ناصر الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهة منتخب قيرغيزستان بعد غدٍ في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.
وذكر الموقع الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة “إكس” أن الدوسري اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، شارك الثنائي “عبدالله رديف، مختار علي” في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.
وسيعقد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، يوم غدٍ السبت عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية مؤتمرًا صحفيًّا في المركز الإعلامي الرئيسي (MMC)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب قرغيزستان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.