النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط تقارير حول تعاطي إيلون ماسك للمخدرات تثير قلق رؤساء شركاته تقويم التعليم توضح آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة إمبولي ضد ميلان عريضة عاجلة من رابطة العالم الإسلامي لإحلال السلام في غزة أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في الشتاء مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع إحباط تهريب 470 كجم من القات في جازان تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول
أوضحت هيئة تقويم التعليم آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار بغير المكان المحدد مسبقًا.
وقالت تقويم التعليم عبر حسابها بمنصة إكس: إنه إذا كان الاختبار ورقيًّا وتم التعديل خلال بدء فترة تسجيل متأخر يتطلب مقابلًا ماليًّا 50 ريالًا، أما إذا كان الاختبار رقميًّا فلا يوجد فترة متأخرة ولن يتطلب رسوم إضافية.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.
وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.