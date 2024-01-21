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شملت 262,720 ألف طالب وطالبة في 16,605 آلاف مدرسة

تكافل الخيرية : إيداع 131 مليون ريال للدفعة الثانية من إعانات الطلبة

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٨ مساءً
تكافل الخيرية : إيداع 131 مليون ريال للدفعة الثانية من إعانات الطلبة
المواطن - واس

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أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الثانية من إعانات الطلبة المحتاجين في حسابات المدارس تمهيدا لتسليمها لهم، شملت هذه الدفعة 262,720 ألف طالب وطالبة في 16,605 آلاف مدرسة في مختلف مناطق المملكة, وبلغ إجمالي المبلغ المصروف 131,360,000 مليون ريال.

الإعانة المالية

ويأتي صرف هذه الدفعة ضمن مشروع “الإعانة المالية”، حيث تبلغ قيمة الإعانة 1000 ريال للطالب خلال العام تُقسم على دفعتين حيث تم صرف الدفعة الأولى بداية العام الدراسي 1445هـ، فيما يتم صرف الدفعة الثانية حاليًا لجميع المستحقين وفقًا لانطباق شروط الاستحقاق المعتمدة لدى المؤسسة، وحسب بياناتهم الرسمية المسجلة في الجهات الحكومية.
وتحظى المؤسسة بدعمٍ لا محدود من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ضمن رعاية الحكومة الرشيدة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع لمساواتهم بنظرائهم الموسرين.

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برامج تكافل الخيرية

كما تعتز تكافل بتنوع برامجها المقدمة للمستفيدين من الطلاب والطالبات، حيث تحقق المؤسسة أهدافها في خدمة طلابها عامًا بعد عام وتستحدث ما يخدمهم من برامج مالية أو معنوية، وعينية؛ إذ تقدم الدعم المالي التي تهدف من خلاله مواجهة التسرب التعليمي لدى الطلاب، وفي الحقيبة المدرسية تسعى إلى تقليل التباين بين الطلبة داخل الصفوف التعليمية والصروح المدرسية، كما تصرف المؤسسة كسوة شتوية لبعض طلابها في الهجر والقرى لتساعدهم في الوقاية من البرد وتقدم الاستشارات النفسية والأسرية للمستفيدين من الطلاب والطالبات وذويهم لخلق بيئة أسرية تساعد على تحسين مستويات الطلاب والطالبات في ميادين التعليم.

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