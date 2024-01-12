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تكليف 6 قيادات نسائية جديدة في تعليم مكة

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠١ مساءً
تكليف 6 قيادات نسائية جديدة في تعليم مكة
المواطن - فريق التحرير

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في إطار خطة تطوير منظومة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تقرر إجراء حركة تغييرات في رئاسة 18 قسمًا بالإدارة.

وشملت قرارات محمد عبدالله الغنام، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، تغييرات في رئاسة 18 قسمًا، جاء من ضمنها تكليف 6 قيادات نسائية، جاءت وفق ما يلي:

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  • ابتهاج الجمعة لرياض الأطفال.
  • نادية بندقجي لقسم الموهوبين.
  • دلال اللحياني للتعليم المستمر.
  • ليلى الصاعدي لمكتب التعليم الخاص.
  • رحمة القحطاني لرئاسة الإشراف التربوي.
  • بدرية الغامدي للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

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