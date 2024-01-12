تكليف 6 قيادات نسائية جديدة في تعليم مكة

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في إطار خطة تطوير منظومة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تقرر إجراء حركة تغييرات في رئاسة 18 قسمًا بالإدارة.
وشملت قرارات محمد عبدالله الغنام، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، تغييرات في رئاسة 18 قسمًا، جاء من ضمنها تكليف 6 قيادات نسائية، جاءت وفق ما يلي: