تمديد حساب المواطن يبعث الطمأنة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة

يأتي التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، استمرارًا للدعم الكريم الذي وجه به الملك سلمان ولي العهد والذي بدأ من شهر يوليو 2022م، ليستمر حتى نهاية عام 2024م.

وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في شهر ديسمبر 2017م، وحتى دورة دفعة شهر ديسمبر 2023 أكثر من 185 مليار ريال لأكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع، فيما بلغ مستفيدي البرنامج للدورة الأخيرة حوالي 10.8 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

ويتم توجيه الدعم من البرنامج للأسر السعودية الأكثر استحقاقًا، حيث يتم تقديم الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستفيدة في دفعة ديسمبر 2023م مبلغ 1481 ريالًا.

ويبعث التوجيه الكريم بتمديد الدعم لمدة عام كامل طمأنة لدى المستفيدين من البرنامج وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

تمديد العمل بحساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.