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تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ مساءً
تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد -بمشيئة الله- من شبورة مائية وضباب على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية إلى (1- 3) كيلومترات.

خريطة الضباب

وبيّن المركز أن الحالة تشمل الحناكية والعلا وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 1 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباحاً.

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أمطار الباحة

وشهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة ومنتزهاتها شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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