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تطوير مسار بطول 31 كم يحتوي على معالم تراثية

تهيئة خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية و6 مناطق ترفيهية وثقافية

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
تهيئة خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية و6 مناطق ترفيهية وثقافية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن تهيئة المنطقة التاريخية (خاصرة عين زبيدة) استعدادًا لاستقبال سكان وزوار مدينة مكة المكرمة، حيث بذلت الهيئة بالتعاون مع شركائها، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للأوقاف، وهيئة التراث، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، جهودًا كبيرة في تجهيز المنطقة، كونها أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية التي تتضمن معالم تراثية عريقة لارتباطها عبر الزمن بالحضارة والتاريخ الإسلامي الذي تعتني به المملكة.

خاصرة عين زبيدة

وتكّمن أهمية منطقة (خاصرة عين زبيدة) التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة، وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام، حيث تقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة والطائف، ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).

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وتم تطوير مسار بطول 31 كم يحتوي على معالم تراثية، يشمل أكثر من ست مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة تضم منطقة السوق المفتوح، ومنطقة المطاعم والجلسات، ومنطقة استعراض الفرق الادائية، ومنطقة الأنشطة والألعاب التفاعلية، منطقة المحاكاة، ومنطقة جمالية لالتقاط الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن تفعيل منطقة (خاصرة عين زبيدة) يأتي من اهتمام الهيئة الملكية وشركائها لإثراء تجربة الزوار وتحسين جودة حياة السكان والعناية بالمناطق التاريخية التي تزخر بها المدينة المقدسة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة وتحقيق أعلى المواصفات والمعايير.

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