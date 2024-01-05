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ظهر للمرة الأولى بالأمس أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

تواجد فيتور روكي يُهدد استمرار ليفاندوفسكي في برشلونة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٩ مساءً
تواجد فيتور روكي يُهدد استمرار ليفاندوفسكي في برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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قدم اللاعب البرازيلي فيتور روكي أداءً مميزًا خلال 12 دقيقة شارك فيها ولأول مرة مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني، وذلك بالأمس في مباراة لاس بالماس في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان روكي صاحب الـ 18 عامًا انضم لبرشلونة قادمًا من فريق أتلتيكو بارانانيسي البرازيلي.

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انضمام فيتور روكي

انضمام روكي لفريق برشلونة، يُهدد استمرار البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مع البارشا حيث من المتوقع رحيل الأخير في صيف العام الحالي بسبب تراجع مستواه.

وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف مع برشلونة في موسم 2023/ 2024 في بطولة الدوري الإسباني.

فيتور روكي

وقالت صحيفة Sport الإسبانية في وقت سابق: إن برشلونة سيتراجع عن بيع النجم البولندي بعد الاتفاق على تخفيض قيمة عقده بسبب تراجع مستواه مؤخرًا ومنعًا لحدوث أزمة اقتصادية للنادي الكتالوني.

يذكر أن نادي أهلي جدة كان فكر في التعاقد في ضم النجم البولندي لتدعيم صفوفه الهجومية في يناير الحالي.

وتعرض المهاجم البولندي لانتقادات بسبب مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، وأبدى المدير الفني تشافي هيرنانديز استياءه من أداء اللاعب، كما أنه اكتفى بتسجيل 8 أهداف في الدوري الإسباني.

ويتواجد برشلونة حاليًّا في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة.

فيتور روكي

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