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للعام الجامعي 1446هـ

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢١ صباحاً
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن مواعيد وشروط التقديم على برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية والأمان الأسري بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

​البرامج المتاحة:

1. كلية الطب:
– برنامج ماجستير التعليم الطبي (MME):
– للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية والتمريض وغيرها من التخصصات الطبية المساعدة.
– مقرّات الدراسة (الرياض – جدة – الأحساء).

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2. كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية:
– برنامج ماجستير المعلوماتية الصحية: (MPHIS):
– للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، برامج العلوم الطبية التطبيقية، إدارة النظام الصحي، إدارة المعلومات، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
– مقرّات الدراسة (الرياض – جدة – الأحساء).

– ماجستير الصحة العامة في إدارة الأنظمة الصحية: (MPH in HSM):
– للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، برامج العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة، الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات، اقتصاديات الصحة، إدارة الأعمال.
– مقرّات الدراسة (الرياض).

– برنامج ماجستير الوبائيات والإحصاء الحيوي (MPH in EB):
– للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، برامج العلوم الطبية التطبيقية، إدارة النظام الصحي، التثقيف الصحي، الصحة العامة، التغذية السريرية، الإدارة الصحية، كليات العلوم
– مقرّات الدراسة (الرياض).

– ​برنامج ماجستير الصحة العامة (MPH in CEH):
– للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، برامج العلوم الطبية التطبيقية، إدارة النظام الصحي، التثقيف الصحي، الصحة العامة، التغذية السريرية، الإدارة الصحية.
– مقرّات الدراسة (الرياض). ​

– الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية برسوم دراسية (HELP):
– يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير كحد أدني في التخصصات التالية:
– الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، برامج العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة، الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات، اقتصاديات الصحة، إدارة الأعمال او أي أحد التخصصات الصحية.
– مقرّات الدراسة (الرياض). ​

– الدبلوم العالي في الأمان الأسري (برسوم دراسية) (FSGD):
– يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في أحد التخصصات الصحية، العلوم الإنسانية: علم النفس، الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، أو التخصصات التربوية، أو القانونية بدرجة لا تقل عن جيد جداً.

– إجادة اللغة العربية (لغة برنامج الدبلوم) تحدثاً وكتابة.
– الالتزام بتسديد رسوم الدبلوم العالي.
– مقرّات الدراسة (الرياض). ​

3. كلية العلوم الطبية التطبيقية:
– برنامج الماجستير التنفيذي في مخاطر المواد الصناعية والاشعاعية (CBRNE)
– يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية او جامعة غير سعودية (مع اشتراط معادلة الشهادة من وزارة التعليم) في تخصص ذو علاقة بأهداف البرنامج (الهندسة، العلوم، العلوم الصحية، العلوم العسكرية والتخصصات المقاربة) بتقدير عام جيد فاعلي.
– يشترط الحصول على خبرة عملية في مجال ذو علاقة لا تقل عن سنتين.
– مقرّات الدراسة (الرياض). ​

4. كلية التمريض:
– برنامج ماجستير التمريض تخصص القبالة: (MSNM).
– للحاصلات على شهادة البكالوريوس في التمريض.
– يشترط الحصول على خبرة عملية لمدة لا تقل عن عام واحد في وحدة أمراض النساء والولادة، للمتقدمات على برنامج ماجستير التمريض تخصص القبالة.
– يشترط على المتقدمة أن تكون حاصلة على رخصة التمريض السعودي وألا يزيد عمر المتقدمة عن 35 سنة للمتقدمات على برنامج ماجستير التمريض تخصص القبالة.
– مقرّات الدراسة (جدة). ​

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2- ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5/5 أو ما يعادله لخريجي كلية الطب وطب الأسنان ، وألا يقل المعدل التراكمي لبقية المتقدمين بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى عن تقدير جيد جدا 3.75/5 أو ما يعادله
3- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية كما هو موضح بالجدول التالي:

مواعيد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/08/16هـ الموافق 2024/02/26م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/09/14هـ الموافق 2024/03/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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