جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد

يبدو أن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد حدد وجهته المقبلة، وذلك بعدما اقترب من مغادرة العميد في العام الحالي.

وكشفت شبكة FbI Tricolor أن جروهي توصل لاتفاق نهائي للانضمام لنادي جريميو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الحارس البرازيلي ضمن 7 أسماء طلب الفرنسي كريم بنزيما رحيلهم عن الاتحاد، وذلك بعد الخروج من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الحارس البرازيلي يلعب مع نادي الاتحاد منذ عام 2019.

وفي وقت سابق، انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد التقاطه صورة جمعته مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال.

ويعيش الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أيامًا صعبة، بعد خروجه من كأس العالم للأندية بنتائج فنية سيئة، إضافة لاحتلاله المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بعد الخسارة في آخر 3 مباريات دوريًّا.