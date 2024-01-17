جعفر يجسد حياة مايكل جاكسون

لا تزال حياة الفنان الراحل مايكل جاكسون تثير فضول واهتمام الكثيرين حول العالم الأمر الذي أغرى المخرج المعروف أنطوان فوكوا بخوض تجربة إنتاج فيلم حول حياة جاكسون.

حياة مايكل جاكسون

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم السينمائي الذي سيحمل اسم “مايكل” يوم 22 يناير الجاري وسيقوم جعفر جاكسون ابن عم مايكل بأداء دور المغني الراحل فيما سيتولى الإخراج المخرج الذي قام بإخراج العديد من الأفلام من بينها King Arthur 2004 ،Training Day 2001، Southpaw 2015، والمسلسل The Equalizer.

يذكر أن مايكل جاكسون ولد في عام 1958 وتوفي بشكل غامض في 2009 وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب وقد تقلد جائزة غريمي الموسيقية 15 مرة كما حصل على مئات من الجوائز الأخرى، وبلغت التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة.

المرتبة الأولى

ورغم وفاته يزال يحتل المرتبة الأولى في قائمة مجلة “فوربس” للمشاهير الراحلين الأعلى أجراً.

وحسب المجلة فإن إجمالي دخل المشاهير الراحلين الثلاثة عشر الأعلى أجراً، انخفض على مدى العام الماضي بنسبة 70%، مقارنة بالإحصائيات السابقة ليصل إلى 470 مليون دولار.

حصل جاكسون على 115 مليون دولار خلال العام الماضي، ويشمل هذا المبلغ إيرادات قدرها 85 مليون دولار من مسرحية برودواي الموسيقية MJ: The Musical المكرسة لحياة المغني وإبداعه، بالإضافة إلى ذلك، حصل جاكسون على ملايين الدولارات من إخراج مسرحية Michael Jackson: One التي قدمها السيرك الكندي Cirque du Soleil.