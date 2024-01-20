جماهير الجزائر تطلق صافرات الاستهجان ضد رياض محرز

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تعرض اللاعب الجزائري رياض محرز نجم النادي الأهلي ومنتخب الجزائر لصافرات استهجان من الجماهير الجزائرية، وذلك بسبب تواضع مستواه في مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
ولم ينجح محرز صاحب الـ32 عامًا في الظهور بشكل جيد حتى الآن مع المنتخب الجزائري في مباراتي أنجولا وبوركينا فاسو.
وعلق المدرب الجزائري جمال بلماضي على صافرات الاستهجان ضد محرز قائلًا: “لم تُعجبني تلك الصافرات”.
وفي مباراة منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو، اللاعب محمد كوناتي كان افتتح التسجيل لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة الـ45، وفي الشوط الثاني تعادل الفريق الجزائري عبر نجمه بغداد بونجاح في الدقيقة الـ51.
ثم في الدقيقة الـ71، تمكن منتخب بوركينا فاسو من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب بيرتراند تراوري من ركلة جزاء.
وواصل الفريق الجزائري ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الـ92 من ضربة رأسية.
وفي يوم 23 يناير سيلعب المنتخب الأنجولي ضد منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الموريتاني في لقاء عربي خالص يوم 23 يناير في الجولة الثالثة.