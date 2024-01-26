جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كلوب

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طالبت فئات عريضة من جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، والتحرك للتعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
جماهير العالمي طالبت إدارة مسلي آل معمر، بالتحرك والتعاقد مع المدرب الألماني كونها فرصة تاريخية لا يُمكن التفريط فيها.
ورغم أن البرتغالي لويس كاسترو يسير بشكل جيد مع العالمي، لكن الجماهير لا تزال تحلم بضم المدرب الألماني للعالمي وتدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو.