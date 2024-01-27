جمهور تايلور سويفت: الذكاء الاصطناعي مثير للاشمئزاز

حصلت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت على دعم شعبي كبير بعد تداول صور إباحية مزيفة لها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جمهور تايلور أن مثل هذه الممارسات تندرج في إطار الأعمال الانتقامية التي تحاول تشويه صورة نجمتهم المحبوبة مؤكدين أنهم يقدمون كل الدعم لها.

البيت الأبيض يتدخل

وكان البيت الأبيض، قال يوم أمس، إنه منزعج من انتشار صور إباحية مزيفة على الإنترنت، لمغنية البوب الأمريكية، الشهيرة، واصفًا اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع بالـ”مثيرة للقلق للغاية”.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن شركات التواصل الاجتماعي “لها دور مهم تلعبه في تطبيق قواعدها الخاصة”، لمنع انتشار مثل هذه المعلومات المضللة.