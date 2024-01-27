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جمهور تايلور سويفت: الذكاء الاصطناعي مثير للاشمئزاز

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٦ مساءً
جمهور تايلور سويفت: الذكاء الاصطناعي مثير للاشمئزاز
المواطن - فريق التحرير

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حصلت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت على دعم شعبي كبير بعد تداول صور إباحية مزيفة لها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جمهور تايلور أن مثل هذه الممارسات تندرج في إطار الأعمال الانتقامية التي تحاول تشويه صورة نجمتهم المحبوبة مؤكدين أنهم يقدمون كل الدعم لها.

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البيت الأبيض يتدخل

وكان البيت الأبيض، قال يوم أمس، إنه منزعج من انتشار صور إباحية مزيفة على الإنترنت، لمغنية البوب الأمريكية، الشهيرة، واصفًا اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع بالـ”مثيرة للقلق للغاية”.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن شركات التواصل الاجتماعي “لها دور مهم تلعبه في تطبيق قواعدها الخاصة”، لمنع انتشار مثل هذه المعلومات المضللة.

وأضافت: “هذا أمر مقلق للغاية. لذا سنفعل ما في وسعنا للتعامل مع هذه القضية”، مضيفة أنه يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء تشريعي بشأن هذه القضية.

من هي تايلور سويفت ؟

Taylor Swift هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية. وُلدت في 13 ديسمبر 1989 في ردينغ، بنسلفانيا، اشتهرت في مجال الموسيقى البوب والكانتري، وقد حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى العالمي.

بدأت تايلور سويفت مسيرتها الموسيقية في سن مبكرة، حيث كتبت أغانيها الخاصة وأدتها وقدمتها في العديد من الحفلات المحلية. في عام 2006، أصدرت ألبومها الأول بعنوان “Taylor Swift”، وحققت نجاحًا تجاريًّا كبيرًا به. ومن ثم أصدرت سلسلة من الألبومات الناجحة مثل “Fearless” و”Speak Now” و”Red” و”1989″ و”Reputation” و”Lover” و”Folklore” و”Evermore”.

تايلور سويفت

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