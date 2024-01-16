حريق مركبة في جدة ولا إصابات

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أخمد الدفاع المدني في محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا شب في مركبة بمواقف مبنى.
وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أنه لا إصابات جراء الحادث.
ونشر المدني مقطع فيديو يبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
#الدفاع_المدني بمحافظة جدة يخمد حريقًا في مركبة بمواقف مبنى، ولا إصابات. pic.twitter.com/sio8i5SXcV
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 16, 2024