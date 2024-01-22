حسابات تأهل المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية

يأمل المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب المصري يُلاقي الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب المصري ضد الرأس الأخضر، اليوم الاثنين عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد منتخب الرأس الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى الدور التالي، فيما تحتل مصر الوصافة برصيد نقطتين، ثم غانا وموزمبيق بنقطة لكل منهما.

فرص تأهل كتيبة فيتوريا

ويملك المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أكثر من فرصة للتأهل إلى الدور التالي في كأس الأمم الإفريقية، وفي حالة فوزه اليوم على الرأس الأخضر، سيخطف بطاقة الصعود رسميًا بدون حسابات، حيث سيصل رصيده لـ5 نقاط.

ويضمن تعادل مصر ضد الرأس الأخضر، تأهل كتيبة فيتوريا إلى الدور التالي، ولكن شريطة تعادل غانا وموزمبيق، أما في حالة خسارة الفراعنة، وانتهت المواجهة الأخرى بالتعادل؛ فارق الأهداف سيُحدد الثاني والثالث في المجموعة.

وفي حالة حدوث أي سيناريو آخر، سيكون المنتخب المصري الأول لكرة القدم مضطرًا لانتظار انتهاء كافة مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، والدخول في حسابات الترشح كأفضل ثالث.