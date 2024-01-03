حساب المواطن يوضح طريقة تقديم اعتراض على حالة غير مؤهل

أوضح برنامج حساب المواطن بالتفصيل طريقة تقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”، مؤكدًا أهمية تحديث البيانات.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مواطن قال فيه: “أنا غير مؤهل وعندي إثبات استقلالية.. ماذا أفعل؟”.

حساب المواطن وحل مشكلة غير مؤهل

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “أهلًا بك، في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

استمرار التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

نتائج الأهلية

وكانت نتائج الأهلية للدورة 74 استحقاق شهر يناير 2024 صدرت مطلع الشهر الجاري ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين في وقت سابق: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.