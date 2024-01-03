Icon

ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح Icon المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات Icon لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة Icon الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي Icon ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا Icon رونالدو ونيمار يقودان التشكيل المثالي لـ بيدري Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق مهرجان الكُتاب والقراء في عسير.. غداً Icon كين يخطف صدارة قائمة خاصة من رونالدو في 2023 Icon سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق Icon ضبط شخصين هربا الحشيش المخدر بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية

حساب المواطن يوضح طريقة تقديم اعتراض على حالة غير مؤهل

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٨ مساءً
حساب المواطن يوضح طريقة تقديم اعتراض على حالة غير مؤهل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن بالتفصيل طريقة تقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”، مؤكدًا أهمية تحديث البيانات.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مواطن قال فيه: “أنا غير مؤهل وعندي إثبات استقلالية.. ماذا أفعل؟”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي

وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي

التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

حساب المواطن وحل مشكلة غير مؤهل

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “أهلًا بك، في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

استمرار التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

نتائج الأهلية

وكانت نتائج الأهلية للدورة 74 استحقاق شهر يناير 2024 صدرت مطلع الشهر الجاري ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين في وقت سابق: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه