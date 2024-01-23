حقيقة إصابة فرانك كيسيه وفوفانا في اعتداءات جماهير كوت ديفوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع المصورة لتحطم زجاج حافلة قيل إنها لـ منتخب كوت ديفوار مع تعرض كل من فرانك كيسيه وسيكو فوفانا لاعبي المنتخب الإيفواري للإصابة بعد الخسارة من منتخب غينيا الاستوائية برباعية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

هذه المقاطع انتشرت بعد انتشار أنباء إصابة الثنائي بسبب غضب الجماهير من أداء نجمي الأهلي والنصر مع المنتخب الإيفواري منذ بدء البطولة بجانب الغضب من أداء منتخب الأفيال بشكل عام حيث أصبح قريبًا من توديع البطولة المقامة على أرضه.

وكشف موقع Afrique Sur 7 الإيفواري أن الفيديو المتداول لزجاج الحافلة المحطم هو فيديو قديم لحافلة تتبع إحدى شركات النقل في ساحل العاج وأن الأمر ليس له علاقة بحافلة لاعبي المنتخب.

ماذا فعل جمهور كوت ديفوار ؟

وحطم الجمهور الإيفواري الغاضب حافلات نقل عامة بمحيط ملعب ” الحسن واتارا” في العاصمة أبيدجان بعد لقاء غينيا الاستوائية وأن كيسيه وفوفانا بخير ولم يغادرا الملعب بعد مباراة غينيا الاستوائية حتى السيطرة الأمنية على الجماهير والأوضاع في محيط الملعب.

وفي المباراة أمس، اللاعب إيميلو نسووي أحرز الهدف الأول لفريق غينيا الاستوائية في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الغيني 3 أهداف عبر كل من بابلو جانيت ونسووي وسام بويلا في الدقائق الـ 73 والـ76 والـ89.

وبعد المباراة تأهل المنتخب الغيني إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، أما المنتخب الإيفواري فيتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين.