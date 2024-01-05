خالد عبدالرحمن يرفع حماس الجماهير: عمل مشترك مع عائض القرني قريبًا

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أعلن الفنان خالد عبدالرحمن عن عمل قريب مشترك يجمعه مع الدكتور عائض القرني دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة التعاون المرتقب.
واستضاف الشيخ القرني الفنان خالد عبدالرحمن في منزله وبث عبدالرحمن مقطع فيديو عبر حسابه في السناب قال فيه: اليوم أنا مسرور جداً ومحظوظ في ضيافة الدكتور عائض القرني، مضيفًا أنهما سيتعاونان في عمل قادم.
بدوره علق القرني في المقطع بالقول : أنا متفائل بهذا بالعمل المشترك.
وتابع في تغريدة عبر حسابه في منصة أكس: أسعدني بمنزلي الرائع خالد عبدالرحمن، انتظرونا في عمل مشترك.
ورفع هذا الخبر حماس الجماهير للعمل المرتقب حيث قال نواف الجدعان : الله يحفظكم ويطول بأعماركم على العز والطاعة ” بينما قال هاني فرحة :” نترقب منكما إنتاجًا خاصًا بشهر رمضان القادم”
وقال يوسف العبادي:” ما شاء الله تبارك الله، ونعم الضيف والمضيف، عمل منتظر وبإذن الله راح يكون تعاون جميل وكلنا شوق لهذه الثنائية، الله يوفقكم ويحفظكم.”
الفنان #خالد_عبدالرحمن والشيخ #عائض_القرني يعلنان عن عمل مشترك pic.twitter.com/yucQQgMedF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 4, 2024