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شدد على حفظ مكانة الأشهر الحرم

خطيب المسجد الحرام : اللهم احفظ أهلنا في فلسطين وتولَّ أمرهم واكشف كربهم

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٩ مساءً
خطيب المسجد الحرام : اللهم احفظ أهلنا في فلسطين وتولَّ أمرهم واكشف كربهم
المواطن - فريق التحرير

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رفع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي أكف الضراعة لله عز وجل أن يحفظ أهل فلسطين ويربط على قلوبهم.

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام : اتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله وأصلح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل لهم الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي، ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والنعيم السرمدي.

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وتابع : أيها المسلمون ليس كل من يحيا في هذه الدنيا حياته ذات قيمة، فهناك حياة خاصة، يجب على المرء أن يسعى إليها ليكون حيًا حقًا، وليجعل لحياته التي يعيشها معنى وأثرًا.

مكانة الأشهر الحرم

وحث فضيلته المسلمين على حفظ مكانة الأشهر الحرم محذرًا من ظلم النفس بالمعصية باعتباره أعظم خطيئة ووزرًا فيما سواها.

وأضاف : ها نحن الآن في شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي يجب أن نستشعر مكانتها ونراعي حرمتها استجابة لأمر الله عز وجل.

الدعاء لأهل فلسطين

وفي ختام خطبة الجمعة اليوم خص الشيخ فيصل غزاوي أهل فلسطين بالدعاء بقوله : اللهم أنجِ المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم اجعل ما أصابهم بردًا وسلامًا عليهم اللهم أنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم سواك، اللهم تول أمرهم واكشف كربهم واجبر كسرهم وارحم موتاهم واجعل دائرة السوء على من عاداهم وانصرهم على عدوك وعدوهم.

 

 

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