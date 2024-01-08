دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة

أكد ‏المتحدث الرسمي لـ دارة الملك عبدالعزيز سلطان بن حمد العويرضي أن القصيدة المتداولة المنسوبة لـ”لفرحان بن مرخان”، لا أساس لها من الصحة.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في بيان لها: “لاحظت دارة الملك عبدالعزيز تداول قصيدة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان ويدعي متداولو هذه القصيدة أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود، وأنها تروي نسب الأسرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتها في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة”.

قصيدة ملفقة ومنحولة

وتود دارة الملك عبد العزيز أن توضح ما يلي :

1. القصيدة المشار إليها منحولة وملفقة ولا أساس لها من الصحة.

٢- القصيدة منسوبة لشخصية وهمية.

3- القصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي، ولم تدوّن في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية.

4- اللهجة المستخدمة في القصيدة ليست لهجة أهل العارض.

وتابع البيان “بناءً عليه فإن دارة الملك عبدالعزيز – من منطلق دورها في تعزيز الوعي بأخطار التداول للمعلومات المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تحذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ذلك العمل يعد انتهاكًا صارخًا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني، وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها”.