Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء Icon عرض برتغالي لضم جوتا Icon أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم Icon دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة Icon محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم Icon فهد الأحمدي: اختيار أصدقائك أهم تقنيات الحظ السعيد Icon الوفاء لأدباء عسير الراحلين ندوة حوارية في مهرجان الكُتاب والقراء Icon ريما بنت بندر: المرأة السعودية تفوقت بكافة المجالات بما فيها الأمن والدفاع Icon التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام فلسطين Icon موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضمنت أسماء وأماكن لا أساس لها من الصحة

دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٣ مساءً
دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد ‏المتحدث الرسمي لـ دارة الملك عبدالعزيز سلطان بن حمد العويرضي أن القصيدة المتداولة المنسوبة لـ”لفرحان بن مرخان”، لا أساس لها من الصحة.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في بيان لها: “لاحظت دارة الملك عبدالعزيز تداول قصيدة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان ويدعي متداولو هذه القصيدة أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود، وأنها تروي نسب الأسرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتها في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول

التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول

قصيدة ملفقة ومنحولة

وتود دارة الملك عبد العزيز أن توضح ما يلي :

1. القصيدة المشار إليها منحولة وملفقة ولا أساس لها من الصحة.
٢- القصيدة منسوبة لشخصية وهمية.
3- القصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي، ولم تدوّن في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية.
4- اللهجة المستخدمة في القصيدة ليست لهجة أهل العارض.

وتابع البيان “بناءً عليه فإن دارة الملك عبدالعزيز – من منطلق دورها في تعزيز الوعي بأخطار التداول للمعلومات المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تحذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ذلك العمل يعد انتهاكًا صارخًا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني، وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم