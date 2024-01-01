دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ صندوق الاستثمارات العامة الأكثر نشاطًا عالميًّا باستثمارات 31.5 مليار دولار كيليان مبابي بديل محمد صلاح في ليفربول وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف تمديد حساب المواطن يبعث الطمأنة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي متحدث الطائي: 4 أسباب جعلتنا نشك في تأجيل مباراتنا مع الاتحاد وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، عن دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ بتاريخ 01/ 01/ 2024، والبدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمات مراكز البيانات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار في خدمات مراكز البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط والبرامج لتنمية الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المنطقة، مؤكدة على جميع مقدمي خدمات مراكز البيانات بأهمية الاطلاع على الوثيقة من خلال الرابط والتسجيل في موقع الهيئة على الرابط التالي: هنا.