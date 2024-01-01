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ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين

دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤١ مساءً
دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، عن دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ بتاريخ 01/ 01/ 2024، والبدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمات مراكز البيانات في المملكة.

رفع جودة الخدمات

وأوضحت الهيئة أن التنظيمات ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار في خدمات مراكز البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط والبرامج لتنمية الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المنطقة، مؤكدة على جميع مقدمي خدمات مراكز البيانات بأهمية الاطلاع على الوثيقة من خلال الرابط والتسجيل في موقع الهيئة على الرابط التالي: هنا.

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