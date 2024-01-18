دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع

ارتفعت شعبية الألعاب الإلكترونية بشكل كبير خلال الوباء، مع تواصل عدد أكبر من الأشخاص مع الآخرين من خلال الألعاب عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. ويلعب غالبية السكان ألعاب الفيديو بشكل أو بآخر، سواء كان ذلك من خلال لعب Candy Crush، أو لعبة Call of Duty الأسبوعية.

تأثير الألعاب الإلكترونية على السمع

ووجدت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الاستخدام المكثف لألعاب الفيديو يمكن أن يعرض المستخدمين لخطر فقدان السمع الذي لا يمكن علاجه.

تستعرض هذه الورقة المنشورة في مجلات BMJ العديد من الدراسات من جميع أنحاء العالم حول تأثير ألعاب الفيديو الإلكترونية على فقدان السمع. فيما غطت الدراسات 54 ألف مشارك، وأبلغ اللاعبون عن حالات أعلى من فقدان السمع، مثل طنين الأذن.

أسباب فقدان السمع

ويعتقد الباحثون أن الزيادة في فقدان السمع ناتجة عن الأصوات العالية والحادة التي لا تدوم إلا لفترة قصيرة من الزمن، ولكن القفزات المرعبة في ألعاب الرعب أو صوت إطلاق النار في ألعاب FPS يمكن أن تساهم في ذلك.

وأشارت الدراسة نظرًا إلى أن هذه المؤثرات الصوتية أعلى بكثير من الضوضاء الخلفية للعبة، فقد تكون الضوضاء أعلى بكثير من الحدود الموصى بها. ومع ذلك، إذا قام اللاعبون بضبط مستوى الصوت لهذه التأثيرات، فلن يتمكنوا من سماع الأصوات الأخرى في اللعبة.

كيفية منع التأثيرات الضارة

تحتوي معظم الألعاب الآن على إعدادات صوتية متطورة تسمح لك بتغيير مستوى أصوات معينة. وسيساعد ضبط هذه المؤثرات الصوتية الأعلى على نفس مستوى ضوضاء الخلفية على منع التأثيرات الضارة.

ووجدت الدراسة أن ألعاب الفيديو لها تأثير إيجابي على الصحة العامة للأشخاص. وثبت أن الألعاب لها تأثير جيد على الصحة العقلية، مما يمنح اللاعبين شعورًا بالإنجاز. ويمكنهم أيضًا مساعدة الأشخاص اجتماعيًّا، مما يسمح للاعبين بالتواصل وتكوين صداقات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم.