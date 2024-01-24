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وصف حالة نمو الأسواق النفطية بالأمر الصحي

رئيس أرامكو: سيزيد الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
رئيس أرامكو: سيزيد الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أن النمو في الطلب على النفط صحي، حيث نما بمقدار 2.6 مليون برميل العام الماضي، وفي 2024 سيكون النمو بمقدار 1.5 مليون برميل.

ذروة النفط في عام 2024

وقال الناصر، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية سارة آيسن عبر برنامج “Money Movers” عبر قناة CNBC الأمريكية: “دعونا نلقي نظرة على عام 2023 العام الماضي. كنا نتحدث عن ذروة النفط حتى قبل ذلك، لكن العام الماضي وصلنا لـ 102.5 مليون جنيه، وفي عام 2024 نحن نتحدث عن مليون ونصف آخرين”.

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وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بشأن أحداث البحر الأحمر التي كان لها الكثير من الآثار على الصناعة النفطية، على حد قوله.

وتناول أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، تأثير الأحداث في البحر الأحمر وتداعياتها على الأعمال، ومحاولة إيجاد طرق بديلة، مشيرًا إلى أن البعض الآخر ليس لديه طرق بديلة عن البحر الأحمر.

وأضاف: “لدينا كما قلت خطوط أنابيب من شأنها تلبية متطلباتنا. ومع ذلك، هناك بعض المنتجات التي ستتأثر بتوترات البحر الأحمر، ولكن لدينا طرق لإدارة ذلك، والتي تمر عبر الحكومة، ولكن يمكننا فعل ذلك من خلال قانوننا التجاري. ويمكننا أن نتدبر أمرنا من خلال إيجاد بدائل أخرى”.

تكلفة أعلى ووقت أطول

وتابع: “إنه أمر مزعج؛ لأنه يزيد العبء على الناقلات التي تستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية للتسليم، كما يتم حجز الناقلة لفترة أطول، ولا يوجد ما يكفي من الناقلات. وحتى الحاويات وحاويات الشحن وكل ذلك. لذا، فإن تمديد فترة زمنية أطول سيكون له تأثير على سلسلة التوريد”.

وأوضح أمين الناصر أنه لا ينبغي أن النظر فقط إلى النفط والغاز، فهناك مواد وقطع غيار ومعدات وسلع تأتي منها وسيكون لها تأثير. لذا، إذا حدث ذلك، فسوف يضع الكثير من الأعباء على الشركات والصناعات لأنه يتعين عليها دفع تكلفة أعلى. سيستغرق الأمر وقتًا أطول، وسترتفع أسعار التأمين، مما سيترك الكثير من الآثار على الصناعة.

نمو الطلب على النفط

وفي سياق متصل، تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا، إلى 104.4 ملايين برميل يوميًّا في 2024، فيما سيبلغ الطلب في 2023 نحو 102.2 مليون برميل يوميًّا، بنمو 1.5 مليون برميل يوميًّا مقارنة مع 2022.

وأرجعت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2024، إلى تقديرات نمو الناتج الإجمالي العالمي، بوتيرة أسرع من العام الجاري، وسط نمو أكبر من المتوقع في الاقتصاد الصيني.

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